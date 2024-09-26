Motorine zam yolda Cuma gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 90 kuruş zam bekleniyor.

Haber Merkezi

Brent petrolde süren hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

Bu kapsamda da vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan değişimleri takip ediyor.

Son olarak ise araç sahiplerini üzecek bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz salı günü itibarıyla benzinin litre fiyatında 1,40 TL artış yaşandı.

MOTORİNDE 90 KURUŞLUK ZAM

Benzinin ardından bir fiyat değişimi de motorinde yaşandı.

Cuma gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 90 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 43 lira 62 kuruştan, Ankara'da ise 43 lira 10 kuruştan satılması bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor