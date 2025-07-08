Motorine zam yolda

Akaryakıtta zam yolda.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilerken bu değişimler nedeniyle araç sahipleri, benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor.

Son yaşanan gelişme ise, araç sahiplerini üzecek cinsten.

Akaryakıt ürünlerinden motorine zam gelmesi bekleniyor.

MOTORİNE ZAM

Küresel bazda yükselen motorin fiyatları nedeniyle litre başına 1.15 lira zam yapılacak.

Zam, çarşamba gününden itibaren geçerli olacak.

MOTORİNİN LİTRE FİYATI

Böylece İstanbul'da motorin 53.55 lira, Ankara'da 54.42, İzmir'de 54.75 liradan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.