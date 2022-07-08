Motorine zam yolda! Motorin zammı ne zaman gelecek?

Motorine zam yolda! Motorin zammı ne zaman gelecek?

Akaryakıt fiyatlarını takip eden vatandaşlar, motorine zam gelip gelmeyeceğini araştırıyor.Peki, motorine zam ne zaman gelecek, ne kadar olacak?

Akaryakıt fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları da sürekli değişiyor.

Akaryakıt fiyatlarını takip eden araç sürücüleri, zam gelip gelmeyeceğini araştırıyor.

Motorin grubunda dün gece yarısından itibaren yansıyan 2,10 TL'lik indirim yapılmıştı.

Motorine ne kadar zam gelecek?

Peki, motorine zam, ne zaman gelecek, ne kadar olacak?

Cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorine 81 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Benzin fiyatında ise bir değişiklik beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,61 liradan satılıyor.