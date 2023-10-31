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Motorinin ardından gözler benzine çevrildi: İndirim yolda!

Motorinin ardından gözler benzine çevrildi: İndirim yolda! Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren benzine 67 kuruşluk bir indirimin gelmesi bekleniyor.