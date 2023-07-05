Motorinin litre fiyatına 87 kuruşluk zam geliyor Benzinin litre fiyatına gelen 2,11 TL’lik zammın ardından, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 87 kuruşluk bir fiyat artışı yaşanacak.

ensonhaber.com

Brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarının değişmesine sebep oluyor.

Son olarak Kurban Bayramı'nda benzinin litre fiyatına 2,11 TL'lik bir zam yapılmıştı.

Benzin zammının ardından şimdi de motorinde bir fiyat değişimi yaşanacağı öğrenildi.

Motorinin litre fiyatına 87 kuruşluk zam

Buna göre sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorin grubunda 87 kuruşluk bir fiyat artışı bekleniyor.

Motorinin yanı sıra benzinde ve LPG'de ise herhangi bir zam öngörülmüyor.

İstanbul

Bugün (5 Temmuz) itibariyle güncel benzin ve motorin fiyatları şöyle:

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 26,11 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23,83 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 26,16 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23,89 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 26,59 TL

Motorin fiyatı: 24,31 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 26,63 TL

Motorin fiyatı: 24,44 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor

Öte yandan Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor