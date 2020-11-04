Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar? 2021 MTV ücretleri ne kadar olacak?

Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar? 2021 MTV ücretleri ne kadar olacak?

Milyonlarca araç sahibi, 2021 yılında motorlu taşıt vergisi ne kadar olacak sorusunu araştırıyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yeni yılda yapılacak olan zam oranı belli oldu.

Her yıl olduğu gibi bu senede Kasım ayında vergi, ceza ve harçların bir sonraki yıl ne kadar zamlanacağı netlik kazandı. Otomobil sahiplerinin yakından takip ettiği MTV ücretleri ile ilgili detaylar...

TÜİK'in dün açıkladığı ÜFE 12 aylık ortalamasına göre 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren harç ve cezalar eğer değiştirilmezse yüzde 9.11 olarak uygulanacak.

MTV HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin hesaplanmasında aracın türü, yaşı ve motor hacmi önem taşıyor. Aracın otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs, panelvan olmasına göre ödenecek vergi tutarı değişiklik gösteriyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi, otomobil ve motosikletlerin yaşı ve silindir hacmine göre, otobüslerin yaşı ve oturma kapasitesine göre belirleniyor.

Kamyon ve kamyonetlerde ise aracın yaşının yanı sıra azami toplam ağırlığı göz önünde bulundurularak MTV tutarı hesaplanıyor.

2021 MOTORLU TAŞIT VERGİSİ NE KADAR OLACAK?

1-3 yaş aralığında ve fakat motor hacmi 1.3 litre ile 1.6 litre arasında kalan ve vergisiz fiyatı 56 bin 519 lirayı aşmayan otomobillerin sahipleri yeni yılda 1,831 TL yıllık MTV ödeyecek.

Türkiye'de en çok satılan araç gruplarının MTV değişimlerine bakıldığında, 2018 yılında sonra trafiğe çıkan araçlarda motor hacmi 1.3 litrenin altında kalanlar ve vergisiz fiyatı 56,519 bin TL'nin altında olanlar artık 1,051TL yıllık MTV ödeyecek.

Aynı gruba giren, ancak vergisiz fiyatı 56 bin 519 TL ile 99 bin 72 TL aralığında olan araçların MTV'si ise yıl başında itibaren 2 bin 14 TL olarak belirlenmiş durumda.