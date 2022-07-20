Motorlu Taşıtlar Vergisi son ödeme tarihi ne zaman? 2. taksit ödemeleri başladı!

Motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksit ödemeleri başladı.Peki 2022 MTV ikinci taksit ödemelerinin son günü ne zaman.İşte cevabı..

Milyonlarca araç sahibinin yakından takip ettiği Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksitlerinin ne zaman ödeneceği merak ediliyordu.İkinci taksit ödemeleri başladı peki son ödeme tarihi hangi gün olacak.

Motorlu Taşıt Vergisini ödemek isteyen araç sahipleri konuyu merakla takip ediyor.Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) taksitlerin son ödeme tarihini duyurdu.

MTV son ödeme tarihi ne zaman?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre MTV ikinci taksit ödemeleri 1 Ağustos 2022 Pazartesi gününe kadar yapılabilecek.

Normalde 31 Temmuz olan ödeme günü tatil gününe denk geldiği için son ödeme tarihi 1 Ağustos'a alındı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerini yapmak isteyenler GİB uygulaması üzerinden veya vergi dairelerinden ödemelerini yapabilirler.