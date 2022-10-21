Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne zam mı geliyor? 2023 MTV ne kadar olacak?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne zam mı geliyor? 2023 MTV ne kadar olacak?

Araç sahiplerini üzen haber geldi. Vatandaşlar, "Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne zam mı gelecek? 2023 MTV ne kadar olacak?" sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

Ağustos 2022 itibariyle trafiğe kayıtlı otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon ve motosiklet sayısı 23,9 milyon oldu.

Bu araç sahipleri her yıl Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödüyor. MTV tutarı, cumhurbaşkanı yetki kullanmadığı sürece yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanıyor.

Cumhurbaşkanı yetki kullandığında ise yeniden değerleme oranının yüzde 50 fazlasını geçmemek, yüzde 20’sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit edebiliyor.

2018 yılından bu yana gelen verileri inceleyen Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, 2023 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi hakkında açıklamalar yaptı.

Bu açıklamaların ardından araç sahipleri, “Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne zam mı geliyor? Ne zaman gelecek? 2023 MTV sen kadar olacak?” sorularını araştırıyor. İşte detaylar…

2023 MTV ne kadar olacak?

2023 merkezi bütçe teklifini inceleyen Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, “2023 yılında MTV tahsilatının 38 milyar 787 milyon TL olması öngörülüyor. Bunun anlamı, 2023 yılı MTV tahsilat tutarı 2022 tahsilat tutarına göre yüzde 64,25 oranında artacaktır.

Bu oranda tahsilat hedefine ulaşabilmek için MTV oranlarının en az yüzde 60 oranında artırılması gerekecektir” açıklamasında bulundu.

Bingöl, "2022 yılında 1 yaşında olan 1.6 motora kadar bir otomobil için 2 bin 746 olarak yıllık MTV ödenirken bu rakam 2023'te en iyimser tahminler yüzde 60 artacağından önümüzdeki yıl, 4 bin 493 TL olacak. 2022 yılında 1 yaşında olan 2.0 motora kadar ödenen yıllık MTV 7 bin 641 TL, 2023 yılında ise bu rakam 12 bin 225 TL olacaktır " sözleriyle araç sahiplerine üzücü haberi duyurdu.