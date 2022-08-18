Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle motosiklet, bisiklet, elektrikli skuter ve motorlu bisiklet sürücülerinin akşam saatlerinde reflektif olan giysileri giymesi zorunlu oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle trafikte yeni önlemler alındı.

Yönetmelik kapsamında otobüs, minibüs ve taksilerde "çocuk bağlama sistemleri" zorunlu hale getirildi.

Son dönemde artan kazalarla gündeme gelen scooterlar da düzenlemeye gidildi.



Reflektif yelek zorunluluğu getirildi

Tüm yolcular emniyet kemeri takmadan harekete izin verilmeyecek. Motosiklet, bisiklet motorlu bisiklet ve elektrikli skuter kullananlar ise gece saatlerinde reflektör olan giysiler giyecek.

Buna göre motorlu bisiklet, motosiklet, elektrikli bisiklet sürücülerinde zorunlu olan kaskın yanına gözü dış tesirlere karşı koruyacak, görüşe engel olmayacak, normal görüşü bozmayacak renkli veya renksiz koruma gözlüğü takma şartı getirildi.

Ancak kaskında koruma gözlüğü olanlar ise bundan istisna tutuldu.

Fiyatı 150 TL'den başlıyor

DHA'da yer alan habere göre de, motosikletler için kullanılan reflektif olan yeleklerin satış fiyatı ise 150 TL'den başlıyor. İşçiler tarafından kullanılan ve diğerlerine göre daha uygun olan reflektif yelekleri ise 30 TL'den satılıyor.

"Yolcu varsa o da giyecek"

İleri Sürüş Eğitmeni Zafer Akçay da, "Yeni yasaya göre gece yola çıkan motosiklet sürücüleri reflektif yelek veya ceket giymek zorundalar. Ben gündüz de reflektif yeleği tavsiye ediyorum. Görünmek bizim görevimiz, motosiklet hala sürücülerin algısında değil. Yolcu varsa o da giyecek." dedi.

Motosiklet, bisiklet ve skuter sürücülerine reflektif yelek zorunluluğu VİDEO

"Motosiklet sürücülerini görünür hale getirecek"

İleri Sürüş Eğitmeni Zafer Akçay "Geceleri zaten gözükmeyen motosikletler iyice görünmüyorlar. Motosiklet sürücülerini daha görünür hale getirebilmek için yapılan bir değişiklik bu. Yeni yasaya göre gece yola çıkan motosiklet sürücüleri reflektif yelek veya ceket giymek zorundalar. Ben gündüz de reflektif yeleği tavsiye ediyorum. Görünmek bizim görevimiz, motosiklet hala sürücülerin algısında değil. Yolcu varsa o da giyecek." dedi.

"Yasak olmasa da giyilmesi şart"

Moto aksesuar satıcısı Şükrü Büyükbay "Reflektör trafikte farkındalık yaratır. Motorcu arkadaşlarımızın bunları giymesi bence şart. Yasa olmasa da bunları motorcuların giymesi gerekiyor. Bu bantlar reflektör, ışık vurunca parlar bunlar. Şu anda yeleğin bizdeki minimum fiyatı 450 TL. Reflektörlü montlar da bin 200 liradan başlıyor." dedi.



