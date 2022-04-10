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    Motosikletçilerin istediği bariyer düzenlemeleri hayata geçiyor

    Motosikletçilerin istediği bariyer düzenlemeleri hayata geçiyor

    Motosiklet sürücüleri bariyerlerin kaza anında çok tehlikeli hale geldiğini belirterek ek korkuluk olması gerektiğini savunuyordu. Ulaştırma Bakanlığı, konuyla ilgili düğmeye bastı.
    • Haber Merkezi
    • 10.04.2022 - 12:46
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    Motosikletçilerin neredeyse her kazanın ardından gündeme getirdiği konulardan biri: Bariyerlere ek koruma...

    Kaza anında motosikletten düşen sürücüler, bariyerlerin arasında feci şekilde can veriyordu.

    Bu nedenle bariyerlerin alt kısımlarına bir ek korkuluk olması isteniyordu.

    "MOTOSİKLETLER İÇİN DAHA GÜNVELİ ULAŞIM.."

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, motosikletlilerin talepleri karşısında harekete geçti.

    Bakan Adil Karaismailoğlu, bakanlığa bağlı tüm yollarda bu uygulamanın hızla hayata geçirileceğini söyledi.

    Karaismailoğlu, Twitter'dan fotoğrafları paylaşarak şunları söyledi: "Motosikletler ve motorcularımız için daha güvenli bir ulaşım tesis ediyoruz! Motosiklet Koruyucu Otokorkuluk Sistemlerini yollarımıza uyguluyoruz."

    MOTOSİKLET SAYISI ARTIYOR

    Türkiye genelinde motosiklet kullanımı günden güne artmaya başladı.

    Pandemi döneminde eve servis hizmetlerinin çeşitlilik kazanması, bu artışın en önemli nedenlerinden biri oldu.

    TRAFİKTE YAŞANAN SORUNLAR

    Motosikletlerin sayısının artmaya başlaması beraberinde bazı sorunları da ortaya çıkardı.

    Trafik kurallarını hiçe sayan ve her yerden ani şekilde çıkan bazı motosiklet sürücüleri sürücülere zor anlar yaşatıyor.

    Trafikte ufak bir tartışma yaşandığında hemen toplanan motosiklet sürücüleri, bazı bölgelerde çete gibi hareket edebiliyor.

    Hızlı bir şekilde gitmek istediği noktaya ulaşmaya çalışan ve bunun için ani hareketlerle sağa sola giden motosiklet sürücüleri, maddi hasarlı ufak kazaların sayısını artırdı.

    Motosikletçilerin istediği bariyer düzenlemeleri hayata geçiyor #1

    Motosikletçilerin istediği bariyer düzenlemeleri hayata geçiyor #2

    Motosikletçilerin istediği bariyer düzenlemeleri hayata geçiyor #3

    Motosikletçilerin istediği bariyer düzenlemeleri hayata geçiyor #4


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