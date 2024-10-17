Mozambik'te iktidar partisi, resmi olmayan sonuçlara göre genel seçimde önde

AA

Mozambik'te yerel basında yer alan haberlere göre, 9 Ekim'de düzenlenen ve yeni cumhurbaşkanının, parlamento üyelerinin ve eyalet valilerinin belirleneceği seçimin resmi olmayan ilk sonuçları açıklandı.

Buna göre, iktidardaki FRELIMO'nun cumhurbaşkanı adayı Daniel Chapo, 11 vilayette yarışı birinci sırada götürüyor.

Seçimlere bağımsız olarak katılan muhalefet adayı Venancio Mondlane ise ikinci sırada yer aldı.

BAĞIMSIZ GÖZLEMCİLER ŞİKAYETÇİ

Diğer yandan, seçimlerde görev alan uluslararası bağımsız gözlemciler, ülkedeki genel seçimlerin uluslararası standartlara uygun yapılmadığını savundu.

Dağınık oy sayım, iyi mühürlenmemiş sandıklar, oy satın alma, şişirilmiş seçmen listeleri ve bazı bölgelerde seçmenlere yönelik gözdağı gibi birtakım olayları rapor ettiklerini kaydeden gözlemciler, seçimlere hile karıştırılmış olabileceğine dair şüpheleri olduğunu öne sürdü.

Muhalefet partileri de seçimlerde hile yapıldığını iddia ederek, 21 Ekim'den itibaren ülke çapında grev çağrısında bulundu.

"SEÇİMLERE HİLE KARIŞTIRILDI"

Bağımsız aday Mondlane, seçim sonuçlarına itiraz ederek iktidardaki Frelimo'nun seçimlere hile karıştırdığını söyledi.

Seçimleri, "iktidarın utanç verici aldatmacası" olarak niteleyen Mondlane, Mozambiklileri, seçimleri protesto etmeye çağırdı.

Diğer muhalefet partileri de seçimlere hile karıştırıldığını ileri sürerek mahkemeye itirazda bulunacaklarını belirtti.

Genel seçimin nihai sonuçlarının 24 Ekim'de açıklanması bekleniyor.

36 SİYASİ PARTİ KATILDI

Mozambik'te 9 Ekim'de düzenlenen genel seçimlere 36'dan fazla siyasi parti katıldı.

Genel seçimlerde, Mozambikliler yeni cumhurbaşkanını, parlamento üyelerini ve eyalet valilerini seçmek üzere sandığa gitti.

Mozambik Anayasa Konseyinin onayıyla seçimlerde cumhurbaşkanlığı için dört aday yarıştı.