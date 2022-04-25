MPİ On Numara çekiliş sonuçları 25 Nisan 2022: İşte kazandıran numaralar...

Milli Piyango İdaresi tarafından canlı çekilişi yapılan On Numara'da bu akşam kazanan numaralar açıklanıyor. İşte 25 Nisan 2022 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı.

Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü On Numara çekilişi gerçekleştiriliyor.

Şans oyunu meraklıları çekiliş sonuçlarını yakından takip ediyor.

18 Nisan 2022 Pazartesi günü yapılan On Numara çekiliş sonuçları, merakla bekleniyor.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan On Numara'da kazandıran rakamlar Ramazan boyunca saat 20.30'da belli oluyor.

Bileti olan vatandaşlar, On Numara çekilişini arama motorlarından sorguluyor.

İşte bu akşam Milli Piyango On Numara çekilişinde kazandıran numaralar ve MPİ bilet sorgulama ekranı...

25 Nisan 2022 On Numara sonuçları

On Numara'da bu akşamın şanslı numaraları 20.30'da açıklanacak...