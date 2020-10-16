Milli Savunma Bakanlığı (MSB) eylül ayı içerisinde yurt içinde 46, yurt dışında 61 olmak üzere toplam 107 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Deniz Yarbay Şebnem Aktop bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Şebnem Aktop, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), ülkenin ve milletin güvenliğini sağlamak amacıyla, yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ dahil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

EYLÜL AYINDA 107 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Şentop açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Eylül ayı içerisinde PKK/KCK terör örgütü mensuplarının, yurt içine geçişini kısıtlamak, yurt içinde/dışında barınmasını engellemek ve eylem kabiliyetini yok etmek maksadıyla; yurt içinde 5'i büyük çaplı, 8'i orta çaplı, yurt dışında 2 büyük, 6 orta çaplı olmak üzere toplam 21 operasyon icra edildi.

İcra edilen operasyonlar neticesinde son bir ayda yurt içinde 46, yurt dışında 61 olmak üzere toplam 107 terörist etkisiz hale getirildi."

MSB: 1 ayda 107 terörist etkisiz hale getirildi

139 ADET SİLAH MEVZİ, SIĞINAK, BARINAK...

Açıklamada, teröristler tarafından kullanılan 139 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve deponun bulunarak kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.