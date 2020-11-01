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- MSB: 1 ayda 134 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 1 ayda 134 terörist etkisiz hale getirildi
PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlarda bir ayda 134 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan MSB, 15 Temmuz'dan yana 20 bin 571 personelin de ihraç edildiğini açıkladı.
- AA
- 01.11.2020 - 10:40
- Güncelleme : 01.11.2020 - 12:27
Milli Savunma Bakanlığı, Basın Bilgilendirme Toplantısı düzenleyerek bir bilgilendirme videosu yayınladı.
MSB Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği’nde görevli Hv. Mu. Bnb. Pınar Kara tarafından sunulan Bilgilendirme Toplantısı'nda bakanlığın faaliyetleri aktarıldı.
134 TERÖRİST ETKİSİZ
MSB, terör örgütü PKK/KCK'ya ve mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bir ayda 134 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
20 BİN 571 PERSONEL İHRAÇ EDİLDİ
FETÖ yapılanmasına yönelik bilgi aktarımı da yapan MSB, "15 Temmuz 2016'dan bu yana 20 bin 571 personel ihraç edildi, 3 bin 551 personel hakkında adli/idari süreç devam ediyor." açıklamasında bulundu.