Haberler

Gündem Haberleri

MSB: 1 ayda 134 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 1 ayda 134 terörist etkisiz hale getirildi

PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlarda bir ayda 134 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan MSB, 15 Temmuz'dan yana 20 bin 571 personelin de ihraç edildiğini açıkladı.