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    MSB: 1 Ocak itibarıyla 316 terörist etkisiz hale getirildi

    MSB, ocak ayı itibarıyla öldürülen terörist sayısını açıkladı.
    • AA
    • 10.02.2022 - 13:06
    • Güncelleme : 10.02.2022 - 13:07
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    MSB: 1 Ocak itibarıyla 316 terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “1 Ocak’tan itibaren 5’i büyük, 13’ü orta çaplı olmak üzere 18 operasyon icra edilmiş ve 316 terörist, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil toplam 33 bin 584 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

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