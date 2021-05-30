1 Ocak’tan itibaren yurt içi ve sınır ötesinde gerçekleşen 181 operasyonda, toplam 1162 terörist etkisiz hale getirildi.

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MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara, bilgilendirme toplantısında yurt içi ve sınır ötesinde süren operasyonların bilançosunu açıkladı.

6 AYLIK RAPOR: 1162 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Binbaşı Pınar Kara, 1 Ocak’tan itibaren 43’ü büyük, 138’i orta çaplı olmak üzere 181 operasyon gerçekleştirildiğini belirterek "25'i mayıs ayında olmak üzere bugüne kadar toplam 1162 terörist etkisiz hale getirilmiştir." diye konuştu.

MSB: 1 Ocak'tan bu yana 1162 terörist etkisiz hale getirildi ViDEO

PENÇE-YILDIRIM-ŞİMŞEK OPERASYONLARI

Kara, 23 Nisan'da başlayan ve Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde eş zamanlı icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına da değindi.

Operasyonlar kapsamında teröristlerin barınak, sığınak ve mağaralarından oluşan 7 bin 584 hedefin kara ateş destek vasıtaları ve 215 hedefin Hava Kuvvetleri unsurları tarafından etki altına alındığını söyleyen Kara, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hava Kuvvetleri unsurları, kara ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen komandolarımız, bölgeye hava hücum harekatı ve karadan sızma harekatı icra etmiştir. Operasyonlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılmaktadır. Operasyonların başlangıcından bu yana biri bölge sorumlusu olmak üzere 142 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca 57 mağara, 110 sığınak, 398 mayın/EYP tespit edilerek imha edilmiş, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

Bugüne kadar ülkemize yönelik terör tehdidine karşı icra ettiğimiz tüm operasyonlarımız, başta Irak olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılı, uluslararası hukuka uygun, meşru müdafaa hakkı kapsamında ve sadece bölgedeki terörist unsurlar hedef alınarak yapılmaktadır. NATO'da kullanılan ve dünyaca kabul görmüş hedef belirleme usulleri kullanılarak tespit edilen söz konusu hedefler, dost ve müttefiklerimizle koordine edilmekte, operasyonlarımızda sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunmasına azami dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri için sivil halk, çevre, tarihi ve kültürel yapılar dokunulmazdır."

"MAKET UÇAK SALDIRILARI İÇNİ TEDBİR ALINDI"

Son zamanlarda yapılan maket uçak ve drone saldırılarıyla ilgili her türlü tedbirin alındığını da belirten Kara, "25 Mayıs 2021 tarihinde fırlatıldığı yer tespit edilen maket uçağın fırlatma rampası imha edilmiş, 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.