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    MSB: 3 operasyon bölgesinde 10 terörist öldürüldü

    Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2022 - 11:50
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 12:13
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    MSB: 3 operasyon bölgesinde 10 terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri, hain teröristlerin inlerini başına yıkıyor.

    Vatanı uğruna canını hiçe sayan kahraman Türk askeri, bölücü terör örgütü üyelerini tek tek yok etmekte kararlı.

    Farklı operasyon bölgelerinde her geçen gün başarıya imza atan askerlerden bir başarı daha geldi.

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda; Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 10 teröristin öldürüldüğü açıklandı.

    "Taciz ateşi açan 10 terörist etkisiz hale getirildi"

    Bakanlık, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı;

    "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG’li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi."

    MSB: 3 operasyon bölgesinde 10 terörist öldürüldü #1


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