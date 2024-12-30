Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Kahraman Mehmetçik, teröristleri inlerinde paketlemeye devam ediyor.

Teröristleri girdikleri delikte paketleyen kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesi ve Irak'ın kuzeyinde başarılı bir operasyona daha imza attı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, operasyonun detayları paylaşıldı.

11 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 10 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

"OPERASYONLARA DEVAM EDECEĞİZ"