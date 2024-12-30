Kahraman Mehmetçik, teröristleri inlerinde paketlemeye devam ediyor.
Teröristleri girdikleri delikte paketleyen kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesi ve Irak'ın kuzeyinde başarılı bir operasyona daha imza attı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, operasyonun detayları paylaşıldı.
11 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 10 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
"OPERASYONLARA DEVAM EDECEĞİZ"
Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.
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