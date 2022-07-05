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    MSB: 11 terörist öldürüldü

    Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 11 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.
    • 05.07.2022 - 16:16
    • Güncelleme : 05.07.2022 - 16:45
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    MSB: 11 terörist öldürüldü

    Bölücü terör örgütleri Türk askerinden ağır darbe yemeye devam ediyor.

    Tek bir terörist nefes almayana dek sürsürülecek olan operasyonlardan her gün başarılı bir haber daha geliyor.

    Milli Savunma Bakanlığı bu kez, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinden güzel haberi bildirdi.

    11 terörist etkisiz hale getirildi

    O bildiride şu ifadeler aktarıldı;

    "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!

    Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 11 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!"

    MSB: 11 terörist öldürüldü #1


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