MSB 12 askerin şehit olduğu operasyonun ayrıntılarını açıkladı 22 ve 23 Aralık tarihlerine 12 Mehmetçik'in şehit düştüğü saldırıya ilişkin ayrıntıları paylaşan Milli Savunma Bakanlığı, yoğun sis ve kar yağışı nedeniyle görüşün 5-10 metreye kadar düştüğünü belirtti.

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Milli Savunma Bakanlığı, haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda, terörle mücadeleye ilişkin ayrıntılar verildi.

Öte yandan bir diğer önemli gündem de şehit verdiğimiz 12 kahraman asker oldu.

Acı haber, operasyonların yoğun olarak yürütüldüğü Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinden geldi.

"Söz konusu arazi binlerce mağaranın bulunduğu bir yerdir"

MSB'den yapılan açıklamada verilen operasyonun ayrıntıları şu şekilde:

Sızma girişimi olan bölgeler birbirinden kuş uçuşu 100 km. uzaklıktadır.

Söz konusu arazi yüksek rakımlı sarp dağlık, dik yamaçları ve uçurumları olan bir arazi olup, binlerce mağaranın bulunduğu bir yerdir. Bölgede kontrol her türlü hava şartında sağlanmak mecburiyetindedir.

"Tabur komutanı yaralı halde teröristleri engelledi"

Sızma girişimi iddia edildiği gibi 50-100 kişiden oluşan gruplarla değil, mağaralarda saklanan küçük gruplar tarafından havanın ağır, yoğun sis ve kar yağışı (tipi) sebebiyle görüşün 5-10 metreye kadar düştüğü, İHA/SİHA’ların ve termal sistemlerin de kullanılmasının imkansız olduğu durumda gerçekleştirilmiştir. İleri hatta bulunan birliklerimizin kahramanca mevzilerini savunması ve çatışmaya takviye giden komando birliğinin başındaki tabur komutanı yaralanmış olmasına rağmen komutayı bırakmaması sayesinde teröristlerin asıl amacı engellenmiştir. Sızma girişiminde bulunan teröristlerin tamamı etkisiz hale getirilmiştir.

Ne olmuştu?

PKK terör örgütü ilk olarak 22 Aralık Cuma günü Irak’ın kuzeydoğusunda yer alan Hakurk bölgesindeki Sur Tepe bölgesine sızma düzenledi.

Çıkan ilk çatışma esnasında 6 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. 23 Aralık cumartesi günü ise Metina bölgesindeki personele sızma girişimi oldu.

Çatışmada 6 Mehmetçik şehit düştü. Her iki çatışmada 13 personelimiz yaralandı.