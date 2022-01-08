MSB: 12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Akçakale hudut hattında 3 askerin şehit düştüğü EYP saldırısı sonrası PKK hedeflerine yapılan ateş sonucu 12 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi hudut hattında teröristler tarafından döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucunda 3 askerimiz şehit düşmüş, 1 askerimiz ise yaralanmıştı.

PKK/YPG HEDEFLERİ VURULDU

Saldırının ardından güvenlik güçleri tarafından Tel Abyad’ın batısında tespit edilen terör örgütü PKK/YPG mevzileri, sınır hattı ve Suriye'de konuşlu TSK birlikleri tarafından topçu atışlarıyla vuruldu.

12 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı, "PKK/YPG hedefleri güçlü şekilde vurulmuş ve ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hâle getirilmiştir" açıklamasında bulundu.

"ŞEHİTLERİMİZİN KANINI HİÇBİR ZAMAN YERDE BIRAKMADIK, BIRAKMAYACAĞIZ"

"Akçakale hudut hattında 3 kahraman silah arkadaşımızın şehit düştüğü EYP saldırısı sonrası ateş destek vasıtalarımızla PKK/YPG hedefleri güçlü şekilde vurulmuş ve ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Teröristlere yönelik bölgedeki operasyonlarımız sürmektedir. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır dileriz."