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    TSK'dan PKK'ya ağır darbe: 15 terörist leş edildi

    TSK'dan PKK'ya ağır darbe: 15 terörist leş edildi

    Türk Silahlı Kuvvetleri, 3 farklı operasyon bölgesinde 2'si sözde üst düzey yönetici olmak üzere 15 teröristi etkisiz hale getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2022 - 10:44
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 11:24
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    Kahraman Türk askeri, terör belasıyla mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

    Farklı operasyon bölgelerindeki hareketlarıyla her geçen gün başarılı haberin geldiği Türk Silahlı Kuvvetleri, hain teröristlerin korkulu rüyası olmuş durumda.

    Sınır içi ve sınır ötesinde canları uğruna çatışan kahraman askerler, bölücü terör örgütü mensuplarını inlerinde leş etmeye devam ediyor...

    2'si sözde üst düzey yönetici 15 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı güzel haberi bu kez, üç farklı bölgeden bildirdi.

    Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinden gelen habere göre 2'si sözde üst düzey yönetici, toplamda 15 PKK'lı terörist öldürüldü.

    MSB: 15 terörist öldürüldü VİDEO

    İşte o açıklama...

    "Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi.

    Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 2'si sözde üst düzey yönetici olmak üzere 15 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."

    TSK dan PKK ya ağır darbe: 15 terörist leş edildi #1

    TSK dan PKK ya ağır darbe: 15 terörist leş edildi #2

    TSK dan PKK ya ağır darbe: 15 terörist leş edildi #3

    TSK dan PKK ya ağır darbe: 15 terörist leş edildi #4

    TSK dan PKK ya ağır darbe: 15 terörist leş edildi #5


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