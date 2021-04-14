MSB: 150 bin doz aşı bugün Libya'ya gönderilecek

Milli Savunma Bakanlığı, 150 bin doz koronavirüs aşısının Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Libya'ya gönderilmek üzere yola çıktığını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'ya aşı gönderileceğini açıklamıştı.

Erdoğan, konuyla ilgili "Libya'ya 150 bin doz koronavirüs aşısı teslim edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

MSB, ERDOĞAN'IN AŞI TEDARİKİ AÇIKLAMASININ ARDINDAN HAREKETE GEÇTİ

Erdoğan'ın Libya'ya sağlanacak aşı desteği açıklamasının ardından Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 150 bin doz koronavirüs aşısının bugün Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Libya'ya doğru yola çıkacağı belirtildi.

"LİBYALI KARDEŞLERİMİZE ULAŞTIRILACAK AŞILAR, BUGÜN YOLA ÇIKACAK"

MSB'nin Twitter hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşım şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Libya'ya gönderilecek olan 150 bin doz Covıd-19 aşısı için Ankara Etimesgut Havaalanı'nda hazırlıklarımız sürüyor. Libyalı kardeşlerimize ulaştırılacak olan aşılar, bugün Hava Kuvvetlerimize ait uçakla yola çıkacak." denildi.

Öte yandan paylaşımda, aşıların uçağa sevk edildiğine ilişkin fotoğraflar da yer aldı.