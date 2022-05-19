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- MSB: 3 operasyon bölgesinde 19 terörist öldürüldü
MSB: 3 operasyon bölgesinde 19 terörist öldürüldü
- Haber Merkezi
- 19.05.2022 - 13:51
- Güncelleme : 19.05.2022 - 14:10
Kahraman Türk askeri şehidinin kanını yerde koymadı, koymayacak...
Hain teröristlerle, kararlı mücadelesinden dönmeyen Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir başarılı haber daha geldi.
Bölücü terör örgütü üyelerinin inlerine kadar giren kahraman askerler, 3 farklı operasyon bölgesinde, teröristlerin korkulu rüyası oldu.
19 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan başarılı haberde; Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
"Şehidimizin kanını yerde bırakmadık"
Bakanlık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
"Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 19 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."