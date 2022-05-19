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    MSB: 3 operasyon bölgesinde 19 terörist öldürüldü

    Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 19 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 19.05.2022 - 13:51
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 14:10
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    MSB: 3 operasyon bölgesinde 19 terörist öldürüldü

    Kahraman Türk askeri şehidinin kanını yerde koymadı, koymayacak...

    Hain teröristlerle, kararlı mücadelesinden dönmeyen Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir başarılı haber daha geldi.

    Bölücü terör örgütü üyelerinin inlerine kadar giren kahraman askerler, 3 farklı operasyon bölgesinde, teröristlerin korkulu rüyası oldu.

    19 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan başarılı haberde; Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık"

    Bakanlık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

    "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 19 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

    MSB: 3 operasyon bölgesinde 19 terörist öldürüldü #1


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