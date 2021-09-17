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    MSB 2 bin 533 daimi işçi alıyor

    MSB'ye bağlı iş yerlerinde çalıştırılmak üzere 2 bin 533 daimi işçi alınacak.
    • AA
    • 17.09.2021 - 21:41
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    MSB 2 bin 533 daimi işçi alıyor

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bakım ve onarım hizmetleri meslek kollarında çalıştırılmak üzere 2 bin 533 daimi işçi alınacağını duyurdu.

    BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN YAPILDI

    MSB'den yapılan duyuruya göre, Bakanlığa bağlı iş yerleri ve meslek kollarında istihdam edilmek üzere 2 bin 533 daimi işçi kadrosu için İŞKUR üzerinden başvurular yapıldı.

    SINAV TARİHİNE İNTERNET SİTESİNDEN ULAŞILABİLECEK

    28 Temmuz'da noter huzurunda çekilen kuraya göre belirlenen adayların belge kontrolleri tamamlandı.

    Belge kontrolü sonuçları ve sınav tarihlerine, "personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

    MSB 2 bin 533 daimi işçi alıyor #1

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