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    MSB: 2 PKK'lı terörist hudut karakolumuza teslim oldu

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu açıkladı.
    • 20.07.2022 - 17:50
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 18:08
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    MSB: 2 PKK'lı terörist hudut karakolumuza teslim oldu

    Kahraman Türk askeri, ülke huzurunu bozmak isteyen hain teröristlere geçit vermiyor.

    Güvenlik güçleri, yurt genelinde ve sınır bölgelerinde terör örgütüyle mücadelesini sürdürüyor.

    Tarihin en düşük seviyelerine indi

    Mehmetçik'in indirdiği ağır darbelerle yurt içindeki sayıları tarihin en düşük seviyelerine inen PKK örgütü mensupları teslim olmaya devam ediyor.

    Konuya ilişkin olarak sosyal medyada açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2 teröristin daha teslim olduğunu duyurdu.

    MSB: 2 PKK lı terörist hudut karakolumuza teslim oldu #1

    "Teröristler teslim olmaya devam ediyor"

    MSB tarafından yapılan açıklamada, "Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak kuzeyinden kaçan 2 PKK’lı terörist Habur’da hudut karakolumuza teslim oldu." ifadeleri yer aldı.

    MSB: 2 PKK lı terörist hudut karakolumuza teslim oldu #2


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