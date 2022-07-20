MSB: 2 PKK'lı terörist hudut karakolumuza teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu açıkladı.

Kahraman Türk askeri, ülke huzurunu bozmak isteyen hain teröristlere geçit vermiyor.

Güvenlik güçleri, yurt genelinde ve sınır bölgelerinde terör örgütüyle mücadelesini sürdürüyor.

Tarihin en düşük seviyelerine indi

Mehmetçik'in indirdiği ağır darbelerle yurt içindeki sayıları tarihin en düşük seviyelerine inen PKK örgütü mensupları teslim olmaya devam ediyor.

Konuya ilişkin olarak sosyal medyada açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2 teröristin daha teslim olduğunu duyurdu.

"Teröristler teslim olmaya devam ediyor"

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak kuzeyinden kaçan 2 PKK’lı terörist Habur’da hudut karakolumuza teslim oldu." ifadeleri yer aldı.