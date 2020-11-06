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- MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ile Barış Pınarı bölgelerinde 2 PKK/YPG'li teröristin, etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
- AA & Ensonhaber
- 06.11.2020 - 10:20
- Güncelleme : 06.11.2020 - 10:51
Türk askerinin terör örgütü üyeleriyle kararlı mücadelesi başarıyla devam ediyor.
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesi ile Barış Pınarı bölgesinde komandolar tarafından operasyon düzenlendi.
2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 1 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li teröristin, etkisiz hale getirildiği belirtildi.