MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ile Barış Pınarı bölgelerinde 2 PKK/YPG'li teröristin, etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Türk askerinin terör örgütü üyeleriyle kararlı mücadelesi başarıyla devam ediyor.

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesi ile Barış Pınarı bölgesinde komandolar tarafından operasyon düzenlendi.

2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 1 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li teröristin, etkisiz hale getirildiği belirtildi.