MSB: 2015'ten bu yana 18 bin 455 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 2015'ten bu yana 18 bin 455 terörist etkisiz hale getirildi

Bir ay içerisinde yurt içi sınır ötesinde 22 operasyon düzenlendiğini açıklayan MSB, 24 Temmuz 2015'ten bu yana 18 bin 455 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadelede gelinen noktayı rakamlarla gözler önüne serdi.

Sınır içi ve sınır ötesi oeprasyonlarla teröre karşı mücadelesini sürdüren MSB, yalnızca bu yıl 22 terör operasyonu düzenlediklerini duyurdu.

Bu yıl başından beri bin 865 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan MSB, 6 yılda etkisiz hale getirilen terörist sayısını da aktardı.

6 YILDA 18 BİN 455 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GELDİ

MSB'nin yaptığı açıklamada, 24 Temmuz 2015'ten bu yana 18 bin 455 teröristin öldürüldüğü belirtildi.

"PENÇE ŞİMŞEK VE PENÇE YILDIRIM'LA 244 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde de terör operasyonlarının sürdüğünü aktaran MSB, "İcra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında bugüne kadar 244 terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

YUNANİSTAN'IN TÜRKİYE'YE YAPTIĞI İHLALLER

MSB'nin açıklamalarının devamında şu ifadeler yer aldı:

"(Yunanistan) Bu yılın başından itibaren 206 hava sahası, 27 karasuyu ihlali, 95 hava aracı tacizi, Gayri Askeri Statüdeki Adalar'da 790 gemi ihlali gerçekleştirdi.

KIBRIS'TA TÜRK ASKERİNİN İŞGALCİ GÖSTERİLMESİ

Türk askeri varlığını Ada'da işgalci gösterme gayretleri, Kıbrıs tarihindeki Rum katliamlarının üstünü örtmediği gibi ne Yunan ve Rum ne de destekçilerine fayda sağlayacak."

BŞNBAŞI PINAR KARA AÇIKLADI

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara tarafından yapılan bilgilendirme, Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Merkezi'nde gerçekleşti.