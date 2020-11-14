MSB: 2020 yılı içerisinde, 1031 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2020 yılı içerisinde 'terörle mücadele kapsamında' gerçekleşen operasyonlara ilişkin açıklamada bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Hava Muharebe Binbaşı Pınar Kara tarafından, bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Binbaşı Pınar Kara, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ülkenin ve milletin güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dahil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirti.

Binbaşı Kara, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının, yurt içine geçişini kısıtlamak, yurt içinde/dışında barınmasını engellemek ve eylem kabiliyetini yok etmek amacıyla dönem içerisinde 3'ü büyük, 16'sı orta çaplı olmak üzere toplam 19 operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

BU YIL İÇERİSİNDE BİN 31 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Kara, "İcra edilen operasyonlarda 98'i son bir ayda olmak üzere, 2020 yılı içerisinde 1031 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca teröristler tarafından kullanılan 124 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiş, 105 EYP tespit edilerek imha edilmiştir. Terör örgütleriyle mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir." dedi.

"AZERBAYCAN'IN SEVİNCİNİ PAYLAŞIYORUZ"

Karabağ'daki Ermenistan işgalinin 10 Kasım gece yarısından itibaren başlayan Ateşkes Anlaşması ile son bulduğunu, Azerbaycan'ın öz toprağı olan Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşturulduğunu belirten Kara, "30 yıllık işgale son veren Azerbaycanlı kardeşlerimizin zaferini kutluyor, sevincini paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.

"TÜRK-RUS GÖZETLEME MERKEZİ TOPLANTILARI SÜRÜYOR"

Bölgedeki ateşkesin kontrolü ve denetimi için 11 Kasım'da oluşturulmasına karar verilen Türk-Rus Ortak Gözetleme Merkezi'ne ilişkin mutabakat zaptı imzalandığını belirten Kara, sözlerine şöyle devam etti:

"Türk-Rus Ortak Gözetleme Merkezi'ne ilişkin imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına yönelik usul ve esasların Rusya Federasyonu ile görüşülmesine devam edilmektedir. Heyetler arasındaki ilk toplantı dün Milli Savunma Bakanlığında icra edilmiştir. Bugün de toplantılara devam edilecektir. İmzalanan ateşkes anlaşmasındaki şartların yerine getirilmesi, işgal altındaki tüm topraklarının Azerbaycan'a iade edilmesi, bölgede barış ve huzur ortamının yeniden sağlanması sürecini çok yakından takip edeceğimizi, taviz verilmesine müsaade etmeyeceğimizi, ihtiyaç duyulması halinde hiç tereddüt etmeden Azerbaycan'a her türlü desteği vereceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Azerbaycan'ın davası, bizim davamız, sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir."

MSB: 2020 yılı içerisinde, 1031 terörist etkisiz hale getirildi

SURİYE VE LİBYA AÇIKLAMASI

Suriye'nin kuzeyinde tesis edilen barış ve istikrar ortamının korunması ve kalıcı barışın sağlanması için terör unsurlarından temizlenmiş 8 bin 342 kilometrekarelik alanda faaliyetlerin sürdürüldüğünü de belirten Kara, güvenli hale getirilen bölgelerde başta su ve elektrik olmak üzere temel altyapı ihtiyaçlarının en kısa sürede sağlanması ve hayatın normalleşmesi için ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Libya nizami ordusunun teşkili ve birliklerinin uluslararası standartlara ulaştırılması amacıyla gerek Libya'da gerekse Türkiye'de Libya Silahlı Kuvvetler personelinin eğitilmesine devam edildiğini dile getiren Kara, ayrıca mayın/EYP temizliği, sağlık, insani yardım ve danışmanlık desteği verildiğini belirtti.

DOĞU AKDENİZ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ege'de, Doğu Akdeniz'de ülkenin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam ettiğini vurgulayan Kara, şunları söyledi:

"Her zaman komşularımızın sınırlarına ve haklarına saygılı olduğumuzu, tüm ilişkilerimizde barış, dostluk, iyi komşuluk ilişkileri ve iş birliğinden yana olduğumuzu ifade ediyor olmamıza rağmen Yunanistan tarafından, gerginliği artırıcı faaliyetlere devam edilmektedir. Yunanistan tarafından, Ekim ayı içinde 42 hava sahası ihlali, 7 karasuyu ihlali, 15 hava aracı tacizi yapılmış ve uluslararası anlaşmalara aykırı olarak 'Gayri Askeri Statüdeki Adalara' 192 askeri gemi ziyareti yapılmıştır. Kuzey Ege'de uluslararası anlaşmalara aykırı olarak Gayri Askeri Statüdeki Semadirek Adası'nı kapsayan eğitim sahasını ilan etmesi, üstelik saha sınırında kara sularını ihlal etmesi Yunanistan'ın gerginliği tırmandırmak için her türlü provokatif girişimde bulunduğunun açık göstergesidir."





"TATBİKAT VE EĞİTİM FAALİYETLERİ SÜRÜYOR"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), harekat, tatbikat ve eğitim faaliyetlerinin de salgından etkilenmeden kesintisiz devam ettiğini söyleyen Kara, NATO usullerini denemek, denizaltı iş birliği ve ileri seviyede koordinasyon sağlamak amacıyla Doğu Akdeniz'de icra edilen Mavi Balina tatbikatının başarıyla tamamlandığını bildirdi.

