MSB: 208 paletli Kaplan, 136 Pars tanksavar aracı tedarik ediliyor

Yapılan açıklama ile 208 adet paletli Kaplan aracının ve 136 adet tekerlekli Pars tanksavar aracının tedarik edildiği ifade edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), gücüne güç katmaya, envanterde bulunan araçların geliştirilmesi ve yeni araçların eklenmesine yönelik çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Silah Taşıyıcı Araçlar (STA) Projesi kapsamında orduya yeni katılan araçlar ile ilgili açıklama yaptı.

MSB AÇIKLAMASI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kara Kuvvetleri Komutanlığımız için Silah Taşıyıcı Araçlar (STA) Projesi kapsamında üzerinden Kornet veya Orta Menzilli Tank Savar Füzesi (OMTAS) atılabilen 208 adet paletli Kaplan aracı ile 136 adet tekerlekli Pars tanksavar aracı tedarik ediliyor.”

“113 ARAÇ ENVANTERE ALINDI”

“Bugüne kadar 94’ü Kaplan olmak üzere 113 adet araç envantere alınırken, son olarak 5 Nisan 2021’de başlayan muayene kabul faaliyeti sonrası 9 araç daha envantere alındı. Araçlardan 7’si Gaziantep’teki 5’inci Zırhlı Tugay Komutanlığına, 2’si ise Kahramanmaraş’taki 2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığına teslim edildi. STA araçlarının tedariki ile tanksavar bölüklerinin, mekanize birliklerin manevra kabiliyeti ile uyumlu hâle gelerek harekat etkinliğinin artırılması hedeflendi.”

KAPLAN STA ÖZELLİKLERİ

"4 mürettebatı taşıyabilen 5,6x3x3,1 metre ebatlarında olan aracın muharebe ağırlığı 17 ton, silah türü Kornet-E/OMTAS. Cummins 360 BG motora sahip araçta transmisyon Allison, X200-4C, güç/ağırlık oranı 21 BG/t, azami hız 65 KM/saat. Mayına karşı korumaya sahip aracın amfibi hızı 6,3 KM/saat ve füze taşıma kapasitesi 6 adet."