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    Türk askerinden PKK'ya ağır darbe: 29 terörist öldürüldü

    Türk askerinden PKK'ya ağır darbe: 29 terörist öldürüldü

    Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 29 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2022 - 10:32
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 10:56
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    Kahraman Türk askeri, şehidinin kanını yerde bırakmadı.

    Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır içi ve sınır ötesi harekatlarıyla hain terörislerin ensesinde.

    Her geçen gün bir yenisi eklenen harekatları başarıyla sürdüren Türk askeri, bölücü terör örgütlerini inlerinde yok ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir sevindirici haber daha geldi.

    "29 terörist öldürüldü"

    29 hainin yok edildiği aktarılan bakanlık açıklamasında, şu ifadeler kullanıldı;

    "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 29 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi."

    Türk askerinden PKK ya ağır darbe: 29 terörist öldürüldü #1

    Türk askerinden PKK'ya ağır darbe: 29 terörist öldürüldü VİDEO

    Türk askerinden PKK ya ağır darbe: 29 terörist öldürüldü #2

    Türk askerinden PKK ya ağır darbe: 29 terörist öldürüldü #3

    Türk askerinden PKK ya ağır darbe: 29 terörist öldürüldü #4


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