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    MSB: 3 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi

    Komandoların yürüttüğü başarılı terör operasyonları neticesinde Pençe Yıldırım'da 1, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist öldürüldü.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2021 - 10:21
    • Güncelleme : 29.09.2021 - 10:29
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    MSB: 3 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi

    Güvenlik güçleri, sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla teröre karşı mücadelesini sürdürüyor.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), komandoların gerçekleştirdiği sınır ötesi terör operasyonlarına ilişkin bilgilendirme yaptı.

    MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

    "MEHMETÇİĞİN NEFESİ, TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE"

    Yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde!" ifadelerine yer verilirken, teröristlerden 1'inin Pençe Yıldırı bölgesinde, 2'sininse Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edildiği aktarıldı.

    MSB: 3 PKK lı terörist, etkisiz hale getirildi #1

    3 PKK/YPG'Lİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Teröristlerin öldürüldüğü, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi." ifadeleriyle duyuruldu.

    MSB: 3 PKK lı terörist, etkisiz hale getirildi #2

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