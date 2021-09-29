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- MSB: 3 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi
MSB: 3 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi
- Haber Merkezi
- 29.09.2021 - 10:21
- Güncelleme : 29.09.2021 - 10:29
Güvenlik güçleri, sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla teröre karşı mücadelesini sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), komandoların gerçekleştirdiği sınır ötesi terör operasyonlarına ilişkin bilgilendirme yaptı.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
"MEHMETÇİĞİN NEFESİ, TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE"
Yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde!" ifadelerine yer verilirken, teröristlerden 1'inin Pençe Yıldırı bölgesinde, 2'sininse Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edildiği aktarıldı.
3 PKK/YPG'Lİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Teröristlerin öldürüldüğü, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi." ifadeleriyle duyuruldu.