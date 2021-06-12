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MSB: 3 PKK’lı terörist öldürüldü

MSB: 3 PKK’lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, "Başarıyla devam eden Pençe-Şimşek Operasyonu kapsamında tespit edilen bir mağarada 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi" açıklamasını yaptı.