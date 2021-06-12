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- MSB: 3 PKK’lı terörist öldürüldü
MSB: 3 PKK’lı terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, "Başarıyla devam eden Pençe-Şimşek Operasyonu kapsamında tespit edilen bir mağarada 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi" açıklamasını yaptı.
- İHA
- 12.06.2021 - 10:49
- Güncelleme : 12.06.2021 - 11:06
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içeride ve dışarıda sürdürdüğü operasyonlar başarıyla devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MAĞARAYA OPERASYON
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak’ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakârca mücadelesi sürüyor. Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen bir mağaraya düzenlenen operasyonda 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi."