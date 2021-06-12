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    MSB: 3 PKK’lı terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, "Başarıyla devam eden Pençe-Şimşek Operasyonu kapsamında tespit edilen bir mağarada 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi" açıklamasını yaptı.
    • İHA
    • 12.06.2021 - 10:49
    • Güncelleme : 12.06.2021 - 11:06
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    MSB: 3 PKK’lı terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içeride ve dışarıda sürdürdüğü operasyonlar başarıyla devam ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    MAĞARAYA OPERASYON

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

    "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak’ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakârca mücadelesi sürüyor. Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen bir mağaraya düzenlenen operasyonda 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi."

    MSB: 3 PKK’lı terörist öldürüldü #1

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