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- MSB: 3 PKK’lı terörist yakalandı
MSB: 3 PKK’lı terörist yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı(MSB), Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörisin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
- Haber Merkezi
- 11.07.2022 - 11:15
Terörle mücadele kapsamında hainlere darbe indirilmeye devam ediliyor.
Yapılan operasyonlar hız kesmeden devam ederken askerlerimiz, iyi haberler vermeye devam ediyor.
3 PKK’lı terörist yakalandı
Son yapılan operasyonda kahraman mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ise şu ifadelere yer verildi;
Terör inlerini yerle bir ediliyor
"Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!
Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!"