MSB: 3 PKK’lı terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörisin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Terörle mücadele kapsamında hainlere darbe indirilmeye devam ediliyor.

Yapılan operasyonlar hız kesmeden devam ederken askerlerimiz, iyi haberler vermeye devam ediyor.

3 PKK’lı terörist yakalandı

Son yapılan operasyonda kahraman mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.





Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ise şu ifadelere yer verildi;

Terör inlerini yerle bir ediliyor

"Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!

Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!"