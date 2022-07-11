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    MSB: 3 PKK’lı terörist yakalandı

    Milli Savunma Bakanlığı(MSB), Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörisin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 11.07.2022 - 11:15
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    MSB: 3 PKK’lı terörist yakalandı

    Terörle mücadele kapsamında hainlere darbe indirilmeye devam ediliyor.

    Yapılan operasyonlar hız kesmeden devam ederken askerlerimiz, iyi haberler vermeye devam ediyor.

    3 PKK’lı terörist yakalandı

    Son yapılan operasyonda kahraman mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.

    MSB: 3 PKK’lı terörist yakalandı #1

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ise şu ifadelere yer verildi;

    Terör inlerini yerle bir ediliyor

    "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!

    Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

    Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!"

    MSB: 3 PKK’lı terörist yakalandı #2


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