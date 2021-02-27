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- MSB: 3 PKK'lı, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
MSB: 3 PKK'lı, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
3 şahsın yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalıştığını belirten MSB, terör örgütü PKK üyesi olduğunu tespit ettikleri 3 şahsın yakalandığını duyurdu.
- AA
- 27.02.2021 - 15:57
- Güncelleme : 27.02.2021 - 16:43
Türkiye'nin sınır içi ve sınır ötesi operasyonları aralıksız devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK'lı 3 teröristin yakalandığını duyurdu.
3 TERÖRİST YAKALANDI
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 3 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Meriç İlçe Jandarma Karakoluna teslim edilen şahısların terör örgütü PKK mensubu oldukları belirlendi." denildi.