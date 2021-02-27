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    MSB: 3 PKK'lı, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

    3 şahsın yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalıştığını belirten MSB, terör örgütü PKK üyesi olduğunu tespit ettikleri 3 şahsın yakalandığını duyurdu.
    • AA
    • 27.02.2021 - 15:57
    • Güncelleme : 27.02.2021 - 16:43
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    MSB: 3 PKK'lı, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

    Türkiye'nin sınır içi ve sınır ötesi operasyonları aralıksız devam ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK'lı 3 teröristin yakalandığını duyurdu.

    3 TERÖRİST YAKALANDI

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 3 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Meriç İlçe Jandarma Karakoluna teslim edilen şahısların terör örgütü PKK mensubu oldukları belirlendi." denildi.

    MSB: 3 PKK lı, Yunanistan a kaçarken yakalandı #1

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