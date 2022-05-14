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- MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
- 14.05.2022 - 18:07
- Güncelleme : 14.05.2022 - 18:13
Kahraman Mehmetçik, terör örgütü PKK ile mücadelesini hız kesmeden sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 85'e yükseldi.
"2 terörist etkisiz hale getirildi"
MSB açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu’nda 3 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 85’e yükseldi."
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi VİDEO