Petrol
111.22
3.51%
Euro
16.11
0.67%
Dolar
15.48
0.61%
Altın
921.68
-0.14%
Borsa
2419
1.18%
Bitcoin
462.801
-3.96%
BTXN Coin
13.57
-18.93%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
    • 14.05.2022 - 18:07
    • Güncelleme : 14.05.2022 - 18:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

    Kahraman Mehmetçik, terör örgütü PKK ile mücadelesini hız kesmeden sürdürüyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

    Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 85'e yükseldi.

    "2 terörist etkisiz hale getirildi"

    MSB açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

    "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu’nda 3 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 85’e yükseldi."

    MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi VİDEO


    MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi #1


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz Borsa takip programı sayesinde zengin ol!
    MT5App

    Ücretsiz Borsa takip programı sayesinde zengin ol!

    Aleyna Tilki, Demet Akalın’a cevap verdi
    Magazin

    Aleyna Tilki, Demet Akalın’a cevap verdi

    Zeytinburnu'nda iki Afgan ev arkadaşını öldürdü
    3. Sayfa

    Zeytinburnu'nda iki Afgan ev arkadaşını öldürdü

    Görüş Bildir