Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Kahraman Mehmetçik, terör örgütü PKK ile mücadelesini hız kesmeden sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 85'e yükseldi.

"2 terörist etkisiz hale getirildi"

MSB açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu’nda 3 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 85’e yükseldi."

MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi VİDEO





