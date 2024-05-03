Kahraman Mehmetçik, teröristlere göz açtırmıyor.
Milli Savunma Bakanlığı, yine kritik bir operasyonun detaylarını açıkladı.
Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk, ve Pençe Kilit bölgelerine operasyon düzenledi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklama, "Cesur, azim ve muktedir." ifadeleriyle başladı.
32 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği Kuzey Irak'ta yapılan temizliğin detaylarında şunlar kaydedildi;
Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgeleri temizleniyor
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 32 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.
"Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz"
Terör örgütlerinin belini doğrultmasına izin vermeyecek, bulundukları bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz!
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