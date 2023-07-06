Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 Ocak'tan itibaren 320 terör operasyonu yapıldı Milli Savunma Bakanlığı, 1 Ocak’tan bu yana terörle mücadelede 19'u büyük çaplı 320 operasyon düzenlendiğini, 794 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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ensonhaber.com

Türk Silahlı Kuvvetleri hain teröristlerin ensesinde...

Farklı harekat bölgelerinde gece gündüz demeden vatan mücadelesi veren askerler, her yeni günde göğüs kabartıyor.

Hain terör örgütüne nefes alacak alan bırakmayan Mehmetçik yurdun her noktasında çalışmalarını sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, terörle mücadelenin 6 aylık verisini paylaştı.

"38 bin 137 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü ifade eden Aktürk, şöyle dedi:

1 Ocak’tan itibaren Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 19'u büyük, 301'i orta çaplı 320 operasyon icra edilmiş, 21'i son bir haftada olmak üzere 794 terörist etkisiz hale getirilmiştir.​​​​​​​ 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil 38 bin 137 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

"Sadece bölgedeki terörist unsurlar hedef alınarak yapılmaktadır"

Yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlarla terör örgütüne ağır darbe vurulduğunu, örgütün hareket kabiliyetinin bitme noktasına getirildiğini vurgulayan Aktürk, şunları ifade etti:

Ülkemize yönelik terör tehdidine karşı icra ettiğimiz tüm operasyonlarımız, uluslararası hukuka uygun, başta Irak olmak üzere tüm komşularımızın sınırlarına ve toprak bütünlüğüne saygılı, meşru müdafaa hakkı kapsamında ve sadece bölgedeki terörist unsurlar hedef alınarak yapılmaktadır.

"Kanın hesabı bugüne kadar soruldu, bundan sonra da sorulacaktır"

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristler dışında hiçbir hedefinin olmadığını belirterek şu şekilde konuştu:

Terörle mücadelede elde edilen başarıda en büyük paya sahip olan aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin vatan, bayrak ve millet uğrunda döktükleri kanın hesabı bugüne kadar soruldu, bundan sonra da sorulacaktır.

7 gün 24 saat büyük çalışmalar sürüyor

Zeki Aktürk, Mehmetçik'in "Hudut namustur" anlayışıyla zorlu iklim ve arazi şartlarında, 7 gün 24 saat büyük fedakarlık ve kahramanlıkla sınır güvenliğine yönelik mücadelesini sürdürdüğünü belirterek, kaçakçılığın, yasa dışı geçişlerin ve düzensiz göçün engellenmesi ve terörle mücadele etkinliğinin artırılması için, çalışmaların ilgili bakanlık ve kurumlarla koordineli sürdüğünü söyledi.

"Yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 bin 736 şahıs yakalanmıştır"

Sınırların hem personel sayısı hem teknoloji bakımından en yoğun ve kapsamlı tedbirlerle korunduğunu vurgulayan Aktürk, şöyle konuştu:

Alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde son bir haftada hudutlarımızda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 46 şahıs yakalanmıştır.



Bu şahıslardan 1’i FETÖ mensubu olmak üzere 3’ü teröristtir. 2 bin 561 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.



1 Ocak’tan itibaren ise hudutlarımızda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 bin 736 şahıs yakalanmıştır.



Bu şahıslardan 174’ü FETÖ mensubu olmak üzere 268’i teröristtir. 118 bin 425 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Ayrıca 1 Ocak’tan itibaren icra edilen operasyonlarda 341 kilogramı son bir haftada olmak üzere 2 bin 362 kilogram uyuşturucu, 690 muhtelif uyuşturucu hap ve 23 muhtelif silah ele geçirilmiştir.



Hudutlarımızın ve halkımızın güvenliği için hudut birliklerimizin imkan ve kabiliyetleri sürekli geliştirilerek sınır güvenliğinde etkin tedbirler alınmaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilgili bakanlık ve kamu kurumları ile koordineli olarak devam edilecektir.

"1 milyondan fazla Suriyeli evlerine dönmüştür"

Suriye’de hayatın normalleşmesine yönelik insani yardım ve altyapıyı destekleme faaliyetlerinin ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli yürütüldüğünü belirten Zeki Aktürk şöyle dedi:

Bu faaliyetlerimiz sonucunda 470 binden fazlası İdlib’e olmak üzere 1 milyondan fazla Suriyeli evlerine ve topraklarına gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönmüştür.



Suriye’de istikrarın bir an önce sağlanması, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara da devam edilmektedir.

"67 taciz ve saldırı gerçekleştirildi"

Terör örgütlerinin, başta Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Münbiç ve Fırat’ın doğusu olmak üzere diğer bölgelerden de sivillere ve askeri birliklere saldırı arayışlarının devam ettiğine dikkati çeken Aktürk, şöyle devam etti:

1 Ocak’tan itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 67 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile 587 terörist etkisiz hale getirilmiştir.



Birliklerimizin güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır. Kahraman ordumuz terör örgütlerine karşı ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için daha önce olduğu gibi yeri ve zamanı geldiğinde gereken neyse yapmaya hazır ve buna muktedirdir.



Suriye’nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde yapmış olduğumuz mutabakatlara uyuyor, muhataplarımızdan da uymalarını beklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.

"Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz"

Zeki Aktürk, PKK ile YPG arasında fark olmadığını belirterek, şöyle dedi:

Bu gerçek herkes tarafından anlaşılmalıdır.



DEAŞ’la mücadele adı altında uluslararası kamuoyunda kendini meşrulaştırmaya çalışan eli kanlı PKK/YPG terör örgütü başta olmak üzere, bölgede sağlanan barış ve istikrarı bozmak maksadıyla sivillerin yaşam hakkını ellerinden alanlara karşı, Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğimizi, dünyanın da bu insanlık suçuna sessiz kalmaması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.

"Ege Denizi, Türkiye ve Yunanistan arasında 'dostluk denizi' olmasıdır"

Suriye ile bölgede barış ve istikrarın sağlanması için Bakanlığın, Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından farklı formatta ve düzeylerde başlatılan görüşmelerin devam ettiğini aktaran Aktürk, bölgede kalıcı barışın sağlanması amacı doğrultusunda diyalog, temas ve koordinasyon çalışmalarına devam edildiğini bildirdi.

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ege’de, Akdeniz’de, Türkiye'nin ve KKTC’nin hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumaya devam ettiğini belirterek, Türkiye'nin tüm sorunların uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilişkilerine ve müttefiklik ruhuna uygun, barışçıl metotlarla, karşılıklı saygı ve diyalog yoluyla çözülmesinden yana olduğunu ve bunun için büyük çaba harcadığını kaydetti.

Albay Aktürk, şunları söyledi: