Pençe Kilit Operasyonu'nda 289 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen 289 teröriste ait 330 mağara ve sığınak, güvenlik güçlerince imha edildi.

Mehmetçik, hain terör örgütü PKK'nın inlerine girmeye devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, 17 Nisan 2022 tarihinde Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını yok etme amacıyla 'Pençe Kilit Harekatı' için düğmeye bastı.

Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde havadan ve karadan müdahalelerle bölge terör örgütü PKK'ya adeta mezar oluyor.

Son olarak Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, bölgede 289 terörist etkisiz hale getirildi.

330 mağara ve sığınak imha edildi

Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada teröristlere ait 330 mağara ve sığınakların imha edildiği bilgisi de paylaşıldı.

MSB: Teröristlere ait 330 mağara ve sığınak imha edildi VİDEO

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyinde 17 Nisan 2022’de başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile 289 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; tespit ettiği ve içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan 330 mağara ve sığınağı da imha etti" denildi.

MSB operasyonu paylaştı

Teröristlere ait mağara ve sığınakların imha edilmesinin ardından MSB operasyona ilişkin görüntüler yayınladı.





Hedefler tam isabetle vuruldu

Hava harekatından görüntülerle başlayan videoda, uçakların üslerinden kalkış ve hedefleri tam isabetle vurma anları yer aldı.

Görüntülerde, hava hücum harekatı için komandoların ve özel kuvvetler unsurlarının helikopterlere binişleri ile Mehmetçik'in helikopterlerden operasyon bölgesine indiği anlara da yer verildi.

Ele geçirilenler

Tespit edilen sığınak ve mağaralarda ele geçirilen silahlar şu şekilde: 21 adet AT-4 tanksavar silahı, 3 adet AT-5 tanksavar güdümlü füzesi, 1 adet SA-16 güdümlü füze, 55 adet RPG-7 roketatar, 3 adet Law tanksavar roketi, 22 adet çeşitli çapta havan, 2 adet geri tepmesiz top, 1 adet SPG-9 geri tepmesiz top, - 1 adet çok namlulu roketatar, 8 adet MK-19 bomba atar, 5 adet bomba atar, 180 adet AK-47 piyade tüfeği, 52 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek, 40 adet M-16 piyade tüfeği, 31 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 30 adet Doçka uçaksavar makinalı tüfek, 19 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 1 adet Cadex keskin nişancı tüfeği, 3 adet av tüfeği ele geçirildi.

Ele geçirilen mühimmatlar ise; 30 adet 203/105 mm obüs mühimmatı, 31 adet 120 mm havan mühimmatı, 456 adet 82/81 mm havan mühimmatı, 305 adet 60 mm havan mühimmatı, 1.080 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 536 adet bomba atar mühimmatı, 1.757 adet el bombası, 1.372 adet EYP, 65.937 adet Doçka uçaksavar makinalı tüfek mühimmatı, 81.086 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 110.018 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 48.329 adet M-16 piyade tüfeği mühimmatı olarak güvenlik güçlerince tespit edildi.