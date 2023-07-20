MSB'den terör açıklaması: 2015'ten itibaren 38 bin 191 terörist öldürüldü Milli Savunma Bakanlığı terörü bitirme kapsamında yapılan çalışmalarla 2015'ten bu yana 38 bin 191 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Öte yandan Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 35 terörist etkisiz hale getirildi.

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Güvenlik güçleri yurt içinde terör ve düzensiz göçü bitirmeye kararlı.

Kahraman askerler, sınır içi ve ötesi operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Sınırda ve yurt içinde terörle mücadele eden Mehmetçik operayonların meyvesini alıyor.

Bu kapsamda 2015'ten bu yana 38 bin 191 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, terörle mücadelenin verilerini paylaştı.

Aktürk Türk Silahlı Kuvvetlerinin PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesinin devam ettiğini söyledi.

"Bugüne kadar ise 38 bin 191'e ulaşmıştır"

Terör örgütüne yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Aktürk, şunları ifade etti:

Terörü kaynağında yok etme stratejisi ile Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 35 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 848'e, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38 bin 191'e ulaşmıştır.

556 bin 498 mühimmat ele geçirildi

Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 573'e ulaştığını belirten Aktürk, harekat kapsamında değişik çaplarda toplam bin 291 silah ve 556 bin 498 mühimmatın ele geçirildiğini, 2 bin 103 mayın/el yapımı patlayıcının imha edildiğini, 597 mağara ve sığınağın kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi.

"125 bin 822 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir"

Son bir haftada hudutlarda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 189 kişinin yakalandığını kaydeden Aktürk, şu bilgileri paylaştı:

Bunlardan 20'si FETÖ mensubu olmak üzere 27'si teröristtir. 2 bin 866 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. 2023 yılında ise hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 bin 65 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 201'i FETÖ mensubu olmak üzere 306'sı teröristtir.



125 bin 822 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Ayrıca geçtiğimiz bir hafta içerisinde icra edilen operasyonlarda, 7 kilogram uyuşturucu ve 361 muhtelif uyuşturucu hap ele geçirilmiştir.



1 Ocak'tan itibaren icra edilen operasyonlarda ise 2 bin 369 kilogram uyuşturucu, bin 51 muhtelif uyuşturucu hap ve 23 muhtelif silah ele geçirilmiştir.

"631 terörist etkisiz hale getirilmiştir"

Albay Zeki Aktürk, Suriye'de istikrarın bir an önce sağlanması, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edildiğini anlattı.

Aktürk, şunları söyledi:

Bu yılın başından itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 3'ü son bir haftada olmak üzere 79 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesiyle 27'si son bir haftada olmak üzere 631 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

"Temas ve koordinasyon çalışmalarına da devam edilmektedir"

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde yaptığı mutabakatlara uyduğuna vurgu yapan Aktürk, "Muhataplarımızdan da uymalarını beklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Bölgede kalıcı barışın sağlanması amacımız doğrultusunda diyalog, temas ve koordinasyon çalışmalarına da devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.

"Karşılıklı çabalarımız sürmektedir"

Albay Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Ege ve Akdeniz'de, Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini tavizsiz bir şekilde korumaya devam edeceğini belirterek, "Komşumuz Yunanistan ile deprem sonrası gelişen olumlu havanın devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için karşılıklı çabalarımız sürmektedir." şeklinde konuştu.

"Kıbrıs'ta barış, huzur ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecektir"

Kıbrıs'ta egemen, eşit, bağımsız iki devletin tek çözüm olduğunu dile getiren Aktürk, "Türkiye, garantör devlet olarak uluslararası anlaşmalar ve uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklar çerçevesinde Kıbrıs'ta barış, huzur ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecektir." açıklamasında bulundu.

Aktürk, Kıbrıs Barış Harekatı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 49'uncu yıl dönümünü de kutladı.