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    MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Taciz atışı yaptığı sırada 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten MSB, PKK/YPG'nin saldırılarına misliyle karşılık verilmeye devam edileceğini açıkladı.
    • AA
    • 09.04.2021 - 13:55
    • Güncelleme : 09.04.2021 - 14:05
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    MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sınır içi ve sınır ötesi harekatlarla teröre karşı mücadelesine devam ediyor.

    Son olarak Fırat Kalkanı bölgesindeki teröristlerin saldırılarını önleyen MSB, Twitter hesabından duyuru yaptı.

    4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Tel Rıfat'ta Mehmehtçik'e taciz ateşi açıldığını aktaran MSB, 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

    ANINDA KARŞILIK VERİLDİ

    MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesindeki Mehmetçiklerimize Tel Rıfat bölgesinden taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından anında karşılık verilerek etkisiz hâle getirildi." denildi.

    MSB: 4 PKK lı terörist etkisiz hale getirildi #1

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