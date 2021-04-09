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- MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Taciz atışı yaptığı sırada 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten MSB, PKK/YPG'nin saldırılarına misliyle karşılık verilmeye devam edileceğini açıkladı.
- AA
- 09.04.2021 - 13:55
- Güncelleme : 09.04.2021 - 14:05
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sınır içi ve sınır ötesi harekatlarla teröre karşı mücadelesine devam ediyor.
Son olarak Fırat Kalkanı bölgesindeki teröristlerin saldırılarını önleyen MSB, Twitter hesabından duyuru yaptı.
4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Tel Rıfat'ta Mehmehtçik'e taciz ateşi açıldığını aktaran MSB, 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
ANINDA KARŞILIK VERİLDİ
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesindeki Mehmetçiklerimize Tel Rıfat bölgesinden taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından anında karşılık verilerek etkisiz hâle getirildi." denildi.