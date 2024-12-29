MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi

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Mehmetçik, teröristleri kaynağında yok etmeye devam ediyor..

Sınır içinde ve ötesinde başarılı operasyonlara imza atan Türk Silahlı Kuvvetleri, başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Bu kez, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde ve Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen teröristler etkisiz hale getirildi.

Operasyona ilişkin detaylar MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

4 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

"Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!" diyen MSB, devamında şu açıklamalarda bulundu:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.

"MEHMETÇİĞİN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE OLMAYA DEVAM EDECEK"

Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!



