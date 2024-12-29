MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Mehmetçik, teröristleri kaynağında yok etmeye devam ediyor..
Sınır içinde ve ötesinde başarılı operasyonlara imza atan Türk Silahlı Kuvvetleri, başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.
Bu kez, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde ve Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen teröristler etkisiz hale getirildi.
Operasyona ilişkin detaylar MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.
4 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
"Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!" diyen MSB, devamında şu açıklamalarda bulundu:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.
"MEHMETÇİĞİN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE OLMAYA DEVAM EDECEK"
Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!
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