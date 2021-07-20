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    MSB: 5 günde 39 terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Son 5 gün içinde Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında bulunan, toplam 39 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2021 - 10:54
    • Güncelleme : 20.07.2021 - 11:16
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    MSB: 5 günde 39 terörist etkisiz hale getirildi

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içeride ve dışarıda yaptığı başarılı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

    Mehmetçik terör örgütlerine darbe üstüne darbe vuruyor.

    Mehmetçik terör örgütlerine göz açtırmazken, Milli Savunma Bakanlığı Twitter üzerinden Mehmetçik'in başarılarını paylaşıyor.

    Son 5 günde Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 39 terörist etkisiz hale getirildi.

    5 GÜNDE 39 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere verildi;

    "Terörle mücadelesine yurt içinde ve sınır ötesinde kararlı şekilde devam eden kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son 5 gün içinde Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında bulunan toplam 39 teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek."

    MSB: 5 günde 39 terörist etkisiz hale getirildi #1


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