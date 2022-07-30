Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Terör örgütü PKK'ya 'Pençe' darbesi...

Kahraman Türk askeri operasyon bölgelerinde terörle mücadeleye devam ediyor.



Kuzey Irak'ta görevli Mehmetçik, bölgede teröre geçit vermiyor.

5 terörist öldürüldü

Güvenlik güçleri tarafından saldırı hazırlığındaki 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Pençe Kilit bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

"Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye devam"

"Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız!

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."



