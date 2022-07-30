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    Pençe Kilit bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2022 - 10:57
    • Güncelleme : 30.07.2022 - 11:09
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    Pençe Kilit bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Terör örgütü PKK'ya 'Pençe' darbesi...

    Kahraman Türk askeri operasyon bölgelerinde terörle mücadeleye devam ediyor.

    Kuzey Irak'ta görevli Mehmetçik, bölgede teröre geçit vermiyor.

    5 terörist öldürüldü

    Güvenlik güçleri tarafından saldırı hazırlığındaki 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

    Pençe Kilit bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye devam"

    "Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız!

    Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."

    Pençe Kilit bölgesinde 5 PKK lı terörist etkisiz hale getirildi #1

    Pençe Kilit bölgesinde 5 PKK lı terörist etkisiz hale getirildi #2


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