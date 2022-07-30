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- Pençe Kilit bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Kilit bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
- Haber Merkezi
- 30.07.2022 - 10:57
- Güncelleme : 30.07.2022 - 11:09
Terör örgütü PKK'ya 'Pençe' darbesi...
Kahraman Türk askeri operasyon bölgelerinde terörle mücadeleye devam ediyor.
Kuzey Irak'ta görevli Mehmetçik, bölgede teröre geçit vermiyor.
5 terörist öldürüldü
Güvenlik güçleri tarafından saldırı hazırlığındaki 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
Pençe Kilit bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
"Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye devam"
"Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız!
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."