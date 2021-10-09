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    MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

    Saldırı girişiminde bulunduğu aktarılan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği MSB tarafından duyuruldu.
    • AA
    • 09.10.2021 - 18:23
    • Güncelleme : 09.10.2021 - 18:33
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    MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

    Güvenlik güçleri, sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla teröre karşı mücadelesini sürdürüyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, sınır ötesinde saldırı girişiminde bulunan terör unsurlarına göz açtırmıyor.

    Son olarak Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde meydana gelen saldırı girişimi, MSB tarafından engellendi.

    5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    4 teröristin Barış Pınarı, 1 teröristin de Fırat Kalkanı bölgesinden saldırı girişimi gerçekleştirmesinin ardından etkisiz hale getirildiği, MSB tarafından açıklandı.

    AÇIKLAMA GELDİ

    Konuya ilişkin açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde 4, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

    MSB: 5 PKK/YPG li terörist etkisiz hale getirildi #1

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