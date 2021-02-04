MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı Bölgesi'ne sızmaya çalıştığı belirtilen 5 PKK/YPG'li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçleri, sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla Türkiye'yi terörden korumaya yönelk faaliyetlerini sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sınır ötesinde teröristlere yönelik operasyon düzenlendiği bilgisini aktardı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine sızmaya çalışan 5 PKK/YPG'li terörist olduğu kaydedildi.

TACİZ ATEŞİ AÇILDI

PKK/YPG'li teröristlerin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıklayan MSB'nin yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."