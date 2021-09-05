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MSB: 5 terörist öldürüldü
MSB: Pençe Şimşek bölgesinde 3 PKK’lı terörist obüs ve helikopter atışlarıyla, Zap bölgesinde eylem hazırlığındaki 2 PKK’lı terörist de hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
- AA
- 05.09.2021 - 18:56
- Güncelleme : 05.09.2021 - 19:55
Mehmetçik Irak’ın kuzeyini teröristlere dar ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin obüs ve helikopter atışlarıyla, Zap bölgesinde ise eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK’lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist obüs ve helikopter atışlarıyla etkisiz hâle getirilirken Zap bölgesinde eylem hazırlığındayken tespit edilen 2 PKK’lı terörist de hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi."
MSB: 5 terörist öldürüldü VİDEO