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    MSB: 5 terörist öldürüldü

    MSB: Pençe Şimşek bölgesinde 3 PKK’lı terörist obüs ve helikopter atışlarıyla, Zap bölgesinde eylem hazırlığındaki 2 PKK’lı terörist de hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 05.09.2021 - 18:56
    • Güncelleme : 05.09.2021 - 19:55
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    MSB: 5 terörist öldürüldü

    Mehmetçik Irak’ın kuzeyini teröristlere dar ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin obüs ve helikopter atışlarıyla, Zap bölgesinde ise eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK’lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    PENÇE ŞİMŞEK'TE 3, ZAP BÖLGESİNDE 2 TERÖRİST AVLANDI

    Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist obüs ve helikopter atışlarıyla etkisiz hâle getirilirken Zap bölgesinde eylem hazırlığındayken tespit edilen 2 PKK’lı terörist de hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi."

    MSB: 5 terörist öldürüldü VİDEO

    MSB: 5 terörist öldürüldü #1

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