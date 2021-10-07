Hulusi Akar: 5 terörist, silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi

Bir askerimizin şehit edilmesinin ardından MSB'nin harekete geçtiğini duyuran Bakan Akar, bölgedeki 5 teröristin silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildiğini duyurdu.

Bugün acı haberi alınan Sözleşmeli Er Tayfun Özköse'nin Fırat Kalkanı harekat bölgesinde şehit edilmesinin ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB) harekete geçti.

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu'nun 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı açılış törenine katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, törende Fırat Kalkanı Bölgesi'nde gerçekleşen acı olaydan da bahsetti.

Bakan Akar, törendeki konuşmasında, Fırat Kalkanı Bölgesi'nde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Özköse başta olmak üzere tüm şehitlere rahmet diledi.

5 TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Kahraman askerimizi şehit eden hain teröristlere yapılan operasyonun hızlandırıldığını duyuran Akar, "Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere yönelik operasyonlara hemen başladık. İlk bilgilere göre saldırıyı gerçekleştiren 5 terörist, silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirildi. Operasyonumuz devam ediyor. Önümüzdeki saatlerde bu sayının artacağını değerlendiriyoruz." açıklamasında bulundu.

"TERÖRİSTLERİN SÖZDE ELEBAŞLARI İKİ GECE AYNI YERDE YATAMIYOR"

Teröristle mücadele operasyonlarının "teröristi kaynağında etkisiz hale getirmek" anlayışıyla devam ettiğini aktaran Akar, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Terörle mücadelemizi yoğun, etkili bir şekilde, taarruzi bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Yoğun bir çalışma içindeyiz. Mehmetçik'in nefesi teröristlerin ensesinde. Teröristlerin sözde elebaşları iki gece aynı yerde yatamıyor. Korku dağları bekliyor." diye konuştu.

"KOMANDOLARIMIZ MAĞARALARDA 12 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ"

Birkaç gün önce düzenlenen bir operasyona ilişkin de bilgi veren Akar, "Teröristler tarafından 'Girilmesi imkansız' olarak nitelendirilen bir dağın zirvesindeki mağaraya komandolarımız gitti, mağaranın içine girdiler. Orada 12 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi ve burası kullanılamaz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

"18 BİN 582 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Akar, 40 yıldır Türkiye’nin başına bela olan terörü bitirmeye kararlı olduklarını belirterek, “Bu sadece bizim için değil, aynı zamanda komşularımız için de büyük bir kazanım olacak. 24 Temmuz 2015’te terörle mücadelede başlayan yeni dönem kapsamında bugüne kadar 18 bin 582 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak 2021’den itibaren ise 2136 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

"SON TERÖRİSTE KADAR MÜCADELEYE DEVAM EDİLECEK"

Milli Savunma Bakanı Akar, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin devam edeceğini de vurguladı.