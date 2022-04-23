MSB: 50 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık, komandoların teröristlere karşı operasyon düğmesine bastığını duyurdu. Açıklamada, "Her türlü taciz ve saldırılara anında ve misliyle karşılık verilecek" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), devam eden terör operasyonlarına ilişkin son durumu paylaştı.

Fırat Kalkanı bölgesinde dün polis kontrol noktasına tank savar silahlarıyla saldırı düzenlendi.

Terör örgütü üyeleri, özel harekat polisi Aytaç Altunörs'ün şehit olduğu saldırıyla eş zamanlı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait bazı üs bölgelerine de taciz ateşinde bulundu.

50 terörist hedef alındı

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik taciz atışlarına karşılık vermesinin ardından bölgede meşru müdafaa kapsamında geniş çaplı operasyon başlattı.

Bölgede devam eden operasyonda şu ana kadar 50 terörist etkisiz hale getirildi.

Komandolardan geniş çaplı operasyon

AA'nın haberine göre, ilk olarak Fırtına obüslerinin de aralarında bulunduğu kara ateş destek vasıtalarıyla terör hedeflerine yönelik cezalandırma atışları yapıldı. Ardından komandolar bölgede geniş çaplı operasyon düzenledi.

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şimdiye kadar hiçbir şehidin kanını yerde bırakmadığı, bundan sonra da bırakmayacağı belirtildi.

"Anında ve misliyle karşılık verilecek"

"Yapılan her türlü taciz ve saldırılara anında ve misliyle karşılık verilecek. TSK'nın operasyonları ile oluşan huzur ve güven ortamının bozulmasına asla izin verilmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.