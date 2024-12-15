AA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde bulunan sabit kanat ve döner kanat hava araçlarının yanında diğer komutanlıklar ve özel kuruluşlara ait helikopterle, uçakların bakım ve onarımını üstlenen fabrikada etkinlik düzenlendi.

Gerçekleştirilen etkinliğe, dört liseden 100'e yakın öğrenci katıldı.

ÖĞRENCİLERE KONSER VERİLDİ

"Savunma Sanayii'nde Yerli ve Milli Ürünlerimiz" etkinliğinde öğrencilere 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünün tanıtım filmi izletildi, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketinin (ASFAT) görevleri anlatıldı.

Sunum sonrası Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu öğrencilere konser verdi.

Ardından öğrenciler, komutanlar eşliğinde fabrikada bakım ve onarımları yakından inceleme fırsatı buldu.

"ÜRÜNLERİMİZDE YERLİ KATKIYI EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARMAK ASIL HEDEFİMİZ"

ASFAT İş Geliştirme Direktörlüğü Personeli Yıldırım Arslan, fabrikanın asıl amaçlarından birinin TSK'nın envanterinde bulunan sistemlerin bakım, onarım ve yenileştirme işlemleri olduğunu dile getirdi.

Arslan, "Milli Savunma Bakanlığı olarak ürünlerimizde yerli katkıyı en üst seviyeye çıkarmak bizim asıl hedefimiz ve bu doğrultuda çalışıyoruz." dedi.

ASFAT'ın özellikle ihracat ağırlıklı çalıştığını bildiren Arslan, şu ifadelerde bulundu:

Dünyanın çeşitli ülkelerine yerli ve milli ürünlerimizin ihracatının yapılmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bizim çocukluğumuzda Yerli Malı Haftası'nda okullarımıza elma, portakal götürürdük. Çünkü onlar bizim ürünlerimizdi. Onların yine olması gerekiyor ama çağımızın gereği artık savunma sanayii gibi teknolojinin en üst seviyede kullanıldığı bir alanda daha yerli ve milli olarak gelişmek zorundayız. Coğrafyamıza baktığımızda da bu bizim için bir zorunluluk.

"BUNUN NE ANLAMA GELDİĞİNİ DAHA İYİ ANLATTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Arslan, bu etkinliğin Yerli Malı Haftası'nda yapılmasının önemini vurgulayarak, "Bunu anlatmak bir yere kadar etkili olabilir. Çocuklarımızı burada Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğümüze bağlı bir fabrikamıza aldık ve hava platformlarına, uçaklara, helikopterlere dokunarak bunun ne anlama geldiğini daha iyi anlattığımızı düşünüyoruz." dedi.

"ÜLKEMİZİN BU KADAR GELİŞMİŞ OLMASI BENİ ÇOK DUYGULANDIRDI"

Fabrikayı ziyaret eden öğrencilerden Ahmet Kadir Becer, "Yerli Malı Haftası olduğu için yerli üretim milli savunma araçlarını gördük, inceledik. İnşallah ileride devamlarını görürüz, onların bir parçası oluruz. Ülkemizin bu kadar gelişmiş olması beni çok duygulandırdı." ifadelerinde bulundu.

"BÖYLE GÜZEL YERELERE GELMEK İÇİN ÇABALIYORUZ"

Yakup Kasım Seyhan da fabrikaya MSB'nin sunduğu imkanları görmek için geldiklerini belirterek, "Meslek lisesinde makine bölümü okuyorum. İlerideki hedefim makineci asker olarak devletimize hizmet etmek." dedi.

Gezide, Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın ismini alarak yapılan insansız hava araçlarının görüntülerini izlediklerini ifade eden Seyhan, büyük gurur duyduğunu ifade etti.

Fabrikada şahit olduklarıyla Türkiye'nin ne kadar geliştiğini gördüklerini aktaran Ramazan Arda Atak ise "Şu an okuduğum bölüm dolayısıyla burada çalışmak istiyorum. Böyle güzel yerlere gelmek için çabalıyoruz." dedi.

Etkinliğe katılan öğrencilere Askeri Fabrikalar Genel Müdürü İmdat Ersoy ile ASFAT Genel Müdürü Behcet Karataş tarafından teşekkür belgesi verildi, hatıra fotoğrafı çektirildi.